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44 минуты назад

В Турции произошло еще одно землетрясение

Никита Бородкин

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Очаг находился в районе Гексун в провинции Кахраманмараш, на глубине в 9 км. Ожидается, что регион сегодня должен посетить президент Турции Тайип Эрдоган.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. По последним подсчетам, подземные толчки разрушили почти 6 тыс. зданий. Согласно последний данным, число погибших выросло до 6957, раненых — до 38 224.

Утром в среду, 8 февраля, в центральной Турции было зафиксировано еще одно землетрясение в центральной части Турции. Эпицентр находился в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине менее километра. После основного толчка последовали семь афтершоков на территории страны, их магнитуда составляла от 2,5 до 4,4.

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