Петербуржец выбросил обожженное тело женщины в подъезд

В Санкт-Петербурге полиция задержала 52-летнего мужчину, который выбросил на лестничную клетку подъезда тело женщины с ожогами нижних конечностей. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел днем во вторник, 7 февраля, на Бухарестской улице.

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В полицию обратилась жительница одного из домов — она увидела, как ее сосед выволок из своей квартиры женщину. Пострадавшая была без сознания, а ее ноги окровавлены.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на лестничной клетке труп с сильными ожогами на ногах. Установить, когда именно были получены эти травмы, пока не удалось.

Отмечается, что задержанный ранее имел судимость за грабеж.