В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
55 минут назад

Петербуржец выбросил обожженное тело женщины в подъезд

Никита Бородкин

В Санкт-Петербурге полиция задержала 52-летнего мужчину, который выбросил на лестничную клетку подъезда тело женщины с ожогами нижних конечностей. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел днем во вторник, 7 февраля, на Бухарестской улице.

Петербуржец выбросил обожженное тело женщины в подъезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полицию обратилась жительница одного из домов — она увидела, как ее сосед выволок из своей квартиры женщину. Пострадавшая была без сознания, а ее ноги окровавлены.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на лестничной клетке труп с сильными ожогами на ногах. Установить, когда именно были получены эти травмы, пока не удалось.

Отмечается, что задержанный ранее имел судимость за грабеж.

Напомним, что накануне в Москве 54-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве собственной пожилой матери. Труп пенсионерки обнаружили в квартире многоэтажного дома с 30 ранениями. Дочь убитой частично призналась в преступлении, ей грозит до 15 лет колонии.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители