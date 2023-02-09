Число пострадавших при взрыве газа в Новосибирске выросло до семи

Число пострадавших при взрыве бытового газа в Новосибирске выросло до семи человек, среди них ребенок. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
"Семь пострадавших, среди них несовершеннолетний. Еще двое погибли", - рассказал собеседник информагентства. Утром 9 февраля взрыв газа произошел в доме на улице Линейной. Обрушились два подъезда.
Начался пожар. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время продолжается эвакуация людей. По предварительной данным, ЧП произошло в результате утечки газа.