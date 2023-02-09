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30 минут назад

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до семи

Газета.Ruиещё 9

Число пострадавших при взрыве бытового газа в Новосибирске выросло до семи человек, среди них ребенок. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Число пострадавших при взрыве газа в Новосибирске выросло до семи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Семь пострадавших, среди них несовершеннолетний. Еще двое погибли", - рассказал собеседник информагентства. Утром 9 февраля взрыв газа произошел в доме на улице Линейной. Обрушились два подъезда.

Начался пожар. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время продолжается эвакуация людей. По предварительной данным, ЧП произошло в результате утечки газа.

Происшествия,Взрывы газа в домах,
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