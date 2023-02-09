Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 12 тысяч человек

В Турции число погибших в результате землетрясения увеличилось до 12 тыс. 391 человека. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Также уточняется, что число пострадавших почти достигло 63 тыс. человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что число погибших после землетрясения в стране выросло до 9057. Как уточнил турецкий лидер, в результате подземных толчков в Турции были ранены 52 979 человек и разрушены 6444 зданий. 6 февраля в Турции и Сирии произошло несколько землетрясений.