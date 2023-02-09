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55 минут назад

Anadolu: число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека

Газета.Ruиещё 16

В Турции число погибших в результате землетрясения увеличилось до 12 тыс. 391 человека. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 12 тысяч человек
Фото: Khalil Hamra/APKhalil Hamra/AP

Также уточняется, что число пострадавших почти достигло 63 тыс. человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что число погибших после землетрясения в стране выросло до 9057. Как уточнил турецкий лидер, в результате подземных толчков в Турции были ранены 52 979 человек и разрушены 6444 зданий. 6 февраля в Турции и Сирии произошло несколько землетрясений.

По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после первого землетрясения в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш магнитудой 7,7 произошло в общей сложности еще 312 подземных толчков.

Происшествия,Землетрясение,Реджеп Эрдоган,
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