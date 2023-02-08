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24 минуты назад

Момент взрыва газа в пятиэтажке под Тулой попал на видео

News.ru

Telegram-канал «112» опубликовал момент взрыва газа в пятиэтажке на улице Химиков в городе Ефремове Тульской области. На кадрах видно, что подъезд жилого дома обрушился моментально.

По данным Telegram-канала, жильцы дома прежде много раз жаловались на проблемы с газом. Взрыв произошел на четвертом этаже дома 7 февраля примерно в 16:30.

Семьям погибших во время ЧП в Тульской области выплатят по 1 млн рублей

Взрыв был такой силы, что одно из бетонных перекрытий вырвало из конструкции — плита упала на стоящий внизу автомобиль, уточняет издание Myslo. По его данным, в пострадавшей от взрыва пятиэтажке зарегистрированы 234 человека, 34 из них — дети. Жителей разместили в местной гостинице.

Власти региона пообещали помощь семьям погибших в результате взрыва газа. Им выплатят по 1 млн рублей, материальную поддержку также получат пострадавшие.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой погибли пять человек и еще трое получили ранения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил расследование обстоятельств произошедшего на контроль.

Происшествия,Видео,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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