Момент взрыва газа в пятиэтажке под Тулой попал на видео

Telegram-канал «112» опубликовал момент взрыва газа в пятиэтажке на улице Химиков в городе Ефремове Тульской области. На кадрах видно, что подъезд жилого дома обрушился моментально.

По данным Telegram-канала, жильцы дома прежде много раз жаловались на проблемы с газом. Взрыв произошел на четвертом этаже дома 7 февраля примерно в 16:30.

Взрыв был такой силы, что одно из бетонных перекрытий вырвало из конструкции — плита упала на стоящий внизу автомобиль, уточняет издание Myslo. По его данным, в пострадавшей от взрыва пятиэтажке зарегистрированы 234 человека, 34 из них — дети. Жителей разместили в местной гостинице.

Власти региона пообещали помощь семьям погибших в результате взрыва газа. Им выплатят по 1 млн рублей, материальную поддержку также получат пострадавшие.