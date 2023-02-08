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28 минут назад

Пилот и пассажиры самолета авиакомпании Susi Air взяты в заложники в Индонезии

Газета.Ruиещё 1

Новозеландский пилот самолета индонезийской авиакомпании Susi Air и пять его пассажиров взяты в заложники боевиками в индонезийской провинции Западное Папуа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса. Сотрудники посольства Новой Зеландии в Индонезии осведомлены и работают над этим делом.

Пилот и пассажиры самолета авиакомпании Susi Air взяты в заложники в Индонезии
Фото: Mark Baker/APMark Baker/AP

"Они еще не предоставили нам полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации, но мы знаем, что работа над этим делом ведется", — указал чиновник в эфире местной радиостанции.

МИД Новой Зеландии оказывают консульскую поддержку семье пилота. Военное крыло сепаратистской организации "Движение за свободное Папуа", считающееся в Индонезии считается террористической структурой, Национально-освободительная армия Западного Папуа взяло на себя ответственность за инцидент.

В обмен на заложников террористы требуют признать независимость региона.

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