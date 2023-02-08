Семьям погибших во время ЧП в Тульской области выплатят по 1 млн рублей

Власти Тульской области выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при обрушении подъезда дома в городе Ефремове, где 7 февраля взорвался газ. Пострадавшие получат помощь в размере 500 тыс. рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

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"Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тыс. рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тыс. рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Дюмина.

Отмечено, что при взрыве также были повреждены окна в соседних зданиях, губернатор поставил задачу главе администрации Ефремова Сергею Балтабаеву обеспечить их замену в течение суток. Внешние коммуникации дома, где произошел взрыв, не повреждены и уже в среду эксперты приступят к обследованию здания.