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54 минуты назад

Семьям погибших при взрыве газа в доме в Тульской области выплатят по 1 млн рублей

ТАСС

Власти Тульской области выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при обрушении подъезда дома в городе Ефремове, где 7 февраля взорвался газ. Пострадавшие получат помощь в размере 500 тыс. рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Семьям погибших во время ЧП в Тульской области выплатят по 1 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

"Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тыс. рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тыс. рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Дюмина.

Отмечено, что при взрыве также были повреждены окна в соседних зданиях, губернатор поставил задачу главе администрации Ефремова Сергею Балтабаеву обеспечить их замену в течение суток. Внешние коммуникации дома, где произошел взрыв, не повреждены и уже в среду эксперты приступят к обследованию здания.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, разбор завалов на месте обрушения подъезда проводится в сменном режиме, работы планируется завершить к 18:00 мск 8 февраля. На данный момент новых жертв или пострадавших на месте происшествия не обнаружено. "Ранее озвученные данные по ним не изменились", - добавили в пресс-службе.

Происшествия,Алексей Дюмин,
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