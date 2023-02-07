Назван эпицентр взрыва в жилом доме под Тулой

Эпицентр взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремов Тульской области находился в квартире на четвертом этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже, именно там был эпицентр", — заявил источник ТАСС.

7 февраля в городе Ефремов Тульской области обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Как уточнили в экстренных службах, взрыв спровоцировала неисправность газового оборудования. Сообщалось также, что из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома были спасены несколько человек. Telegram-канал Baza отмечал, что в их числе был ребенок.