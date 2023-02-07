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1 час назад

ТАСС: эпицентр взрыва в жилом доме под Тулой находился на четвертом этаже

Газета.Ru

Эпицентр взрыва в пятиэтажном жилом доме в городе Ефремов Тульской области находился в квартире на четвертом этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Назван эпицентр взрыва в жилом доме под Тулой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже, именно там был эпицентр", — заявил источник ТАСС.

Ранее пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего при обрушении подъезда жилого дома в Ефремове.

7 февраля в городе Ефремов Тульской области обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Как уточнили в экстренных службах, взрыв спровоцировала неисправность газового оборудования. Сообщалось также, что из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома были спасены несколько человек. Telegram-канал Baza отмечал, что в их числе был ребенок.

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