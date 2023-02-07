Семья москвичей оказалась под завалами после землетрясения в Турции

После крупного землетрясения в Турции под завалами оказалась семья из Москвы. В данный момент спасатели до сих пор их не нашли. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что речь идёт о супругах с двумя детьми, которым 4 и 2,5 года. Как сообщают знакомые пострадавших, россияне находятся под завалом уже почти двое суток, но спасатели до них ещё не доехали. Согласно показаниям соседей, которые используют тепловизоры для поиска выживших под завалами, члены семьи ещё живы. Однако без специальной техники разобрать завалы не удаётся – семья жила на первом этаже и после обрушения здания оказалась под тяжёлыми плитами.

«Мы звонили в местное МЧС, нам сказали, что семья занесена в список ожидающих помощи. Но, по их словам, в тот район ещё не доехала ни одна профессиональная бригада. Хотя Хатай – это не село, а крупный город. Их дом находится в самом центре», – рассказали знакомые пострадавших.

В ночь на 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло крупное землетрясение. По последним данным, в Турции погибло почти 3,5 тысячи человек, ещё более 20,5 тысяч пострадали. По памяти жертвам катастрофы в стране установлен семидневный траур.