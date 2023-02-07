Минздрав Турции назвал число погибших в результате землетрясения

Ранее глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар сообщал о 4 544 погибших и 26 721 пострадавшем.

По его данным, с момента первого удара стихии в Турции зарегистрировано 455 повторных подземных толчков, большая часть которых имела магнитуду от 3 до 6. В управлении также сообщили, что в пострадавших в результате землетрясений регионах разрушено 5 775 строений.