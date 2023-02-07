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53 минуты назад

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 5,4 тыс.

ТАСС

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 5,4 тысячи, сообщили в Минздраве республики.

Минздрав Турции назвал число погибших в результате землетрясения
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар сообщал о 4 544 погибших и 26 721 пострадавшем.

Названы экономические потери от землетрясения для Турции

По его данным, с момента первого удара стихии в Турции зарегистрировано 455 повторных подземных толчков, большая часть которых имела магнитуду от 3 до 6. В управлении также сообщили, что в пострадавших в результате землетрясений регионах разрушено 5 775 строений.

Происшествия,землетрясение,Орхан Татар,
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