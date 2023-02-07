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20 минут назад

Адвокат сообщил, что россиянин Мартышев может 9 февраля вернуться в Россию из США

RT на русскомиещё 1

Осуждённый за киберпреступления в США россиянин Юрий Мартышев может вернуться в Россию в четверг, 9 февраля. Об этом сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

Осужденный в США за киберпреступления россиянин вернется в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если всё будет хорошо, то к четвергу на этой неделе Юрий будет дома со своей семьёй», — рассказал Тарасов РИА Новости.

По словам адвоката, россиянина 7 февраля должны отпустить из изолятора в штате Джорджия и посадить на рейс до столицы Катара Дохи.

Из Дохи Мартышев вылетит в Москву.

21 декабря Юрия Мартышева отпустили на свободу.

В апреле 2019 года суд в Соединённых Штатах приговорил Мартышева к шести с половиной годам заключения по обвинению в кибермошенничестве.

Происшествия,Юрий Мартышев,Алексей Тарасов,
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