В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
8 минут назад

В Турции сообщают о взрывах в горящем порту Искендерун

Газета.Ruиещё 10

Мероприятия по ликвидации пожара в порту Искендерун в Турции продолжаются, сообщает турецкий телеканал A Haber. Корреспондент телеканала сообщил, что из зоны пожара периодически доносятся взрывы.

Пожар в порту возник вечером 6 февраля в грузовых контейнерах, перевернувшихся во время землетрясения, жертвами которого только в Турции стали уже свыше 5,4 тыс. человек. Почти сутки приступить к тушению пожара не получалось из-за слишком сильного огня - огонь охватил несколько сотен контейнеров, предположительно, в них перевозились удобрения.

В настоящее время тушением пожара занимаются с воздуха на суше.

Ранее в МЧС России заявили, что по поручению главы министерства Александра Куренкова направят в пострадавшую от землетрясения Турцию самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна.

Происшествия,Видео,землетрясение,Александр Куренков,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители