В Латвии загорелся завод по производству дронов

В Латвии загорелся завод по производству беспилотных летательных аппаратов UAV Factory. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что завод находится Марупском крае. Согласно сообщению государственной пожарно-спасательной службы, инцидент признан пожаром повышенной опасности. Ведомство призывает граждан региона плотно закрыть окна и выключить вентиляционные системы, а также воздержаться от выхода на улицу – дым от пожара может быть вреден для здоровья.
Также отмечается, что пламя быстро распространяется, над ликвидацией пожара работают не менее 50 специалистов.
Ранее сильный пожар произошёл на Киевском шоссе в Новой Москве, где воспламенились павильоны строительного рынка.