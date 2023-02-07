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45 минут назад

В Латвии горит завод по производству дронов

Елена Прошина

В Латвии загорелся завод по производству беспилотных летательных аппаратов UAV Factory. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Латвии загорелся завод по производству дронов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что завод находится Марупском крае. Согласно сообщению государственной пожарно-спасательной службы, инцидент признан пожаром повышенной опасности. Ведомство призывает граждан региона плотно закрыть окна и выключить вентиляционные системы, а также воздержаться от выхода на улицу – дым от пожара может быть вреден для здоровья.

Также отмечается, что пламя быстро распространяется, над ликвидацией пожара работают не менее 50 специалистов.

Ранее сильный пожар произошёл на Киевском шоссе в Новой Москве, где воспламенились павильоны строительного рынка.

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