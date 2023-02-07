В Москве клиенты Wildberries едва не сварились заживо

В Борисовском проезде в Москве прорвало трубопровод с горячей водой вблизи пункта выдачи Wildberries. Кипяток начал заливать помещение с находившимися внутри клиентами и сотрудниками, которые чуть не сварились заживо. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что прорыв произошел в трубопроводе, который находился прямо рядом с дверью пункта выдачи.

«Внутрь стал хлестать кипяток, помещение наполнилось горячим паром», — говорится в сообщении.

К посту прикреплено видео инцидента. На кадрах видно, что на место уже прибыли спасательные службы. Они выводят сотрудников и клиентов из помещения, окутанного горячим паром. На земле разлита горячая вода, которая вместе с паром продолжает идти из трубопровода. В общей сложности спасатели эвакуировали около 20 человек.