В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
59 минут назад

В Москве клиенты Wildberries едва не сварились заживо

Елена Прошина

В Борисовском проезде в Москве прорвало трубопровод с горячей водой вблизи пункта выдачи Wildberries. Кипяток начал заливать помещение с находившимися внутри клиентами и сотрудниками, которые чуть не сварились заживо. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что прорыв произошел в трубопроводе, который находился прямо рядом с дверью пункта выдачи.

«Внутрь стал хлестать кипяток, помещение наполнилось горячим паром», — говорится в сообщении.

К посту прикреплено видео инцидента. На кадрах видно, что на место уже прибыли спасательные службы. Они выводят сотрудников и клиентов из помещения, окутанного горячим паром. На земле разлита горячая вода, которая вместе с паром продолжает идти из трубопровода. В общей сложности спасатели эвакуировали около 20 человек.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители