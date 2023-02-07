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5 минут назад

В турецкой провинции обрушилось около тысячи зданий

Илья Родин

В провинции Кахраманмараш полностью обрушилось 941 здание, рассказал на брифинге глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Об этом пишет РИА «Новости».

В турецкой провинции обрушилось около тысячи зданий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сойлу пояснил, что на развалинах зданий несут дежурство специалисты экстренных служб, как турецких, так и иностранных.

Министр уточнил, что в провинции, ставшей эпицентром землетрясений, удалось идентифицировать обломки 941 здания.

По его словам, спасатели прилагают максимальные усилия, чтобы обнаружить граждан под развалинами и спасти их.

Ранее сообщалось, что в понедельник, шестого февраля, на территории Турции, Сирии и Ливана произошло два мощных землетрясения. Сильные подземные толчки разрушили около шести тысяч домов.

Происшествия,Сулейман Сойлу,
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