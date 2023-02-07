В турецкой провинции обрушилось около тысячи зданий

В провинции Кахраманмараш полностью обрушилось 941 здание, рассказал на брифинге глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Об этом пишет РИА «Новости».

Сойлу пояснил, что на развалинах зданий несут дежурство специалисты экстренных служб, как турецких, так и иностранных.

Министр уточнил, что в провинции, ставшей эпицентром землетрясений, удалось идентифицировать обломки 941 здания.

По его словам, спасатели прилагают максимальные усилия, чтобы обнаружить граждан под развалинами и спасти их.