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1 час назад

Восьмилетняя школьница умерла на глазах у матери в российской больнице

Lenta.ru

Восьмилетняя школьница умерла на глазах у матери в больнице Озерска Челябинской области. Случившимся заинтересовались следователи, передает портал 74.ru.

Школьница умерла на глазах у матери в российской больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мать рассказала, что у девочки около недели держалась температура, а потом начались тошнота и рвота. По этой причине ребенку потребовалась срочная госпитализация.

«У нее начали неметь ноги, медсестры говорят: "Массируйте ноги". А ей трудно дышать, померили сахар — у нее 22 вместо пяти. На моих глазах она закатила глаза в судорогах и уже не пришла в себя», — поделилась россиянка.

Старший помощник руководителя челябинского управления СКР Владимир Шишков пояснил, что сейчас проводится доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти школьницы.

По сведениям Ura.ru, по факту смерти девочки в челябинской больнице также была организована прокурорская проверка.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Читы в Забайкальском крае умерла годовалая девочка, родители которой утверждают, что несколько дней не могли добиться помощи медиков.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК России.

Происшествия,Владимир Шишков,Следственный комитет,
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