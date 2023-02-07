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1 час назад

Дебошир пытался проникнуть к пилотам на рейсе Москва — Барнаул

Илья Родин

Пассажиры и члены экипажа авиарейса МоскваБарнаул скрутили пьяного хулигана в салоне самолета, рассказала представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что дебошир пытался проникнуть в кабину пилотов, пишет РИА «Новости».

Дебошир пытался проникнуть к пилотам на рейсе Москва — Барнаул
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волк уточнила, что во время полета мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, покинул свое место и направился к кабине. По дороге он проявлял агрессию по отношению к экипажу и другим пассажирам. В частности, ударил по лицу бортпроводника.

Сотрудники авиаперевозчика и пассажиры смогли успокоить хулигана, «ограничив его передвижение», пояснила представитель МВД.

В Барнауле самолет встречала транспортная полиция. Ее сотрудники задержали мужчину. У него был установлен факт опьянения, резюмировала Волк.

Уточняется, что на задержанного составили протоколы по статьям КоАП РФ о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения, а также завели уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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