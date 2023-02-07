Дебошир пытался проникнуть к пилотам на рейсе Москва — Барнаул

Пассажиры и члены экипажа авиарейса Москва — Барнаул скрутили пьяного хулигана в салоне самолета, рассказала представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что дебошир пытался проникнуть в кабину пилотов, пишет РИА «Новости».

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Волк уточнила, что во время полета мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, покинул свое место и направился к кабине. По дороге он проявлял агрессию по отношению к экипажу и другим пассажирам. В частности, ударил по лицу бортпроводника.

Сотрудники авиаперевозчика и пассажиры смогли успокоить хулигана, «ограничив его передвижение», пояснила представитель МВД.

В Барнауле самолет встречала транспортная полиция. Ее сотрудники задержали мужчину. У него был установлен факт опьянения, резюмировала Волк.