СМИ сообщили о драке рэперов на вручении премии "Грэмми"

Нынешнее вручение премии "Грэмми", главной награды американской музыкальной индустрии и смежных ландшафтов, не обошлось без бонусов: там подрались немаловажные рэперы из проекта Migos - Quavo и Offset. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на очевидцев инцидента.

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Отмечено, что неприязнь между артистами пролегла после прошлогодней бойни, где был убит их третий коллега - Takeoff. Хип-хоп-исполнителя расстрелял рэпер DJ Pat.

Источники рассказали, что незадолго до того, как Quavo вышел на сцену, чтобы исполнить свою песню Without You? как дань памяти Takeoff, он и Offset подрались за кулисами премии - "и их пришлось разнимать".