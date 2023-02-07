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1 час назад

СМИ сообщили о драке рэперов на вручении премии "Грэмми"

Российская Газета

Нынешнее вручение премии "Грэмми", главной награды американской музыкальной индустрии и смежных ландшафтов, не обошлось без бонусов: там подрались немаловажные рэперы из проекта Migos - Quavo и Offset. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на очевидцев инцидента.

СМИ сообщили о драке рэперов на вручении премии "Грэмми"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Отмечено, что неприязнь между артистами пролегла после прошлогодней бойни, где был убит их третий коллега - Takeoff. Хип-хоп-исполнителя расстрелял рэпер DJ Pat.

Источники рассказали, что незадолго до того, как Quavo вышел на сцену, чтобы исполнить свою песню Without You? как дань памяти Takeoff, он и Offset подрались за кулисами премии - "и их пришлось разнимать".

Произошло это после того, как Quavo отказался выходить на сцену вместе с Offset, первым ударив экс-соратника.

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