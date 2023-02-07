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1 час назад

Эрдоган объявил режим ЧП на части территории Турции

Мария Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение сроком на три месяца в десяти регионах страны, пострадавших от землетрясения. Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган объявил режим ЧП в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы сталкиваемся с одним из крупнейших бедствий не только в истории нашей республики, но и в целом мире», - подчеркнул он.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. Оно затронуло Сирию и чуть меньше - Кипр, Ливан и Ирак. Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.

Общее число погибших в Турции и Сирии приблизилось к пяти тысячам человек, тысячи людей пострадали и тысячи зданий были разрушены.

Происшествия,В мире,Реджеп Эрдоган,
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