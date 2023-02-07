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1 час назад

Землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты

Lenta.ruиещё 3

Из-за мощного землетрясения Турция сдвинулась примерно на три метра. Об этом сообщил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони в интервью газете Corriere della Sera.

В результате катастрофического события, Аравийская плита переместилась в юго-западном направлении по отношению к Анатолийской плите. Это породило тип разлома, который сейсмологи называют «неглубоким транскуррентным разломом» с гипоцентром (очагом землетрясения) на глубине от 15 до 20 километров.

Число жертв в Турции после землетрясения достигло 3 549

Относительно Сирии Турция сдвинулась на 5-6 метров, отмечает Дольони, однако наиболее точные данные будут доступны в ближайшие дни после наблюдений спутниками ESA Sentinel и ASI CosmoSkymed.

Разлом охватил территорию длиной 190 километров и шириной 25 километров, что вызывало последовательность толчков, достигших двух самых интенсивных пиков с интервалом в девять часов. Два сильнейших землетрясения произошли на юге Турции и на севере Сирии, достигнув магнитуды 7,8 и 7,5 соответственно. Этот регион является сейсмической «горячей точкой», поскольку находится на пересечении четырех непрерывно сталкивающихся плит — Анатолийской, Арабской, Евразийской и Африканской.

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