Из-за мощного землетрясения Турция сдвинулась примерно на три метра. Об этом сообщил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони в интервью газете Corriere della Sera.

В результате катастрофического события, Аравийская плита переместилась в юго-западном направлении по отношению к Анатолийской плите. Это породило тип разлома, который сейсмологи называют «неглубоким транскуррентным разломом» с гипоцентром (очагом землетрясения) на глубине от 15 до 20 километров.

Относительно Сирии Турция сдвинулась на 5-6 метров, отмечает Дольони, однако наиболее точные данные будут доступны в ближайшие дни после наблюдений спутниками ESA Sentinel и ASI CosmoSkymed.