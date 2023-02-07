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42 минуты назад

В Петербурге электричка сбила снимавших селфи на путях 20-летних девушек

Lenta.ru

В Курортном районе Санкт-Петербурга электричка сбила двух 20-летних девушек, снимавших селфи на железнодорожных путях. После происшествия их доставили в больницу, рассказали изданию «Фонтанка» в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

В Петербурге электричка сбила снимавших селфи на путях 20-летних девушек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Машинист состава сообщением Белоостров — Петербург — Сестрорецк пояснил, что, отъехав от станции, он услышал звук удара и резко затормозил.

Выяснилось, что девушки захотели сократить путь и оказались перед приближающимся поездом. Кроме того, они решили сделать фото на фоне электрички, однако были задеты по касательной.

Жительниц Петербурга с травмами госпитализировали. Другие обстоятельства случившегося начали устанавливать представители транспортной полиции. Также следователи организовали доследственную проверку.

17 января сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области 14-летняя школьница выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома №1 на улице Волкова, и разбилась насмерть во время съемки видео для Telegram.

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