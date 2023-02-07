В «Лукойл» прокомментировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» раскрыл подробности пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в нижегородском Кстово. Как сообщает РИА Новости, задымление произошло на установке коксования.

Возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. Сейчас предприятие продолжает свою работу в штатном режиме. Угрозы здоровью жителей и экологии Кстово нет. При пожаре и его ликвидации никто не пострадал.

Напомним, что инцидент произошел днем во вторник, 7 февраля. Прокуратура Нижегородской области начала проверку. На месте для координации действий по ликвидации возгорания находились сотрудники Кстовской городской прокуратуры.