В «Лукойл» прокомментировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» раскрыл подробности пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в нижегородском Кстово. Как сообщает РИА Новости, задымление произошло на установке коксования.
Возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. Сейчас предприятие продолжает свою работу в штатном режиме. Угрозы здоровью жителей и экологии Кстово нет. При пожаре и его ликвидации никто не пострадал.
Напомним, что инцидент произошел днем во вторник, 7 февраля. Прокуратура Нижегородской области начала проверку. На месте для координации действий по ликвидации возгорания находились сотрудники Кстовской городской прокуратуры.
Ранее, в ноябре 2022 года, пожар произошел на одном из крупнейших НПЗ в Ангарске. К моменту прибытия спасателей на место площадь возгорания составляла порядка 200 квадратных метров, локализовать его удалось на площади в 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших в инциденте нет.