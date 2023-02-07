Актера из сериала «Тайны следствия» задержали за хранение наркотиков

"Сотрудники ДПС остановили на проспекте Мира такси, в котором ехал актер Радмил Хайрутдинов. Мужчина вел себя странно и при общении с правоохранителями заметно нервничал. В ходе осмотра у него был обнаружен пакет с наркотическими веществами - около 8 граммов", - сказал собеседник агентства. По его словам, Хайрутдинов признался, что ездил покупать наркотики. По данному факту возбуждено уголовное дело, актеру может грозить до 15 лет лишения свободы.