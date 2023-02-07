Актера из сериала «Тайны следствия» задержали за хранение наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали с наркотиками актера Радмила Хайрутдинова, снимавшегося в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайна следствия". Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.
"Сотрудники ДПС остановили на проспекте Мира такси, в котором ехал актер Радмил Хайрутдинов. Мужчина вел себя странно и при общении с правоохранителями заметно нервничал. В ходе осмотра у него был обнаружен пакет с наркотическими веществами - около 8 граммов", - сказал собеседник агентства. По его словам, Хайрутдинов признался, что ездил покупать наркотики. По данному факту возбуждено уголовное дело, актеру может грозить до 15 лет лишения свободы.
Радмил Хайрутдинов известен своими ролями в фильмах "Улица разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Внутреннее расследование".