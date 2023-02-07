СМИ: пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области

В городе Кстово в Нижегородской области произошел пожар нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации Telegram-канал 112, пожару присвоен третий ранг сложности. Возгорание произошло в одной из колонн с бензином. Погибших и пострадавших в инциденте нет. Причина возникновения огня пока неизвестна.

Прокуратура Нижегородской области начала проверку. Для координации действий аварийных служб и контроля за ликвидацией последствий пожара на место выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

Напомним, что в ноябре 2022 года на одном из крупнейших НПЗ в Ангарске произошел пожар. Огонь распространился по технологической установке теплообменника на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании (АНХК).