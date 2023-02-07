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43 минуты назад

СМИ: пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области

Никита Бородкин

В городе Кстово в Нижегородской области произошел пожар нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации Telegram-канал 112, пожару присвоен третий ранг сложности. Возгорание произошло в одной из колонн с бензином. Погибших и пострадавших в инциденте нет. Причина возникновения огня пока неизвестна.

Прокуратура Нижегородской области начала проверку. Для координации действий аварийных служб и контроля за ликвидацией последствий пожара на место выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

Напомним, что в ноябре 2022 года на одном из крупнейших НПЗ в Ангарске произошел пожар. Огонь распространился по технологической установке теплообменника на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании (АНХК).

Всего в тушении задействовали 104 человека и 25 единиц техники. К моменту прибытия спасателей на место площадь возгорания составляла порядка 200 квадратных метров, локализовать его удалось на площади в 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших в инциденте нет.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,
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