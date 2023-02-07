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42 минуты назад

В Петербурге во дворе дома нашли мертвого пятиклассника

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге во дворе жилого дома нашли мертвым 11-летнего мальчика. Об этом во вторник, 7 февраля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет 78.ru.

В Петербурге во дворе дома нашли мертвого пятиклассника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело пятиклассника обнаружили вечером 6 февраля на огороженной дворовой территории у одного на Железноводской улице. Прибывшие на место полицейские изъяли из квартиры юноши планшет и две тетради.

Семья мальчика находится в разводе, но на учебе нигде не стоит. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В декабре в поселке Холбон Шилинского района Забайкальского края был найден мертвым 12-летний школьник. Признаков криминального характера следователи не выявили.

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