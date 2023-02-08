В Турции спасли из-под завалов ребенка спустя 47 часов после землетрясения

Десятилетнего ребенка спасли в среду из-под завалов в провинции Адыяман на юго-востоке Турции спустя 47 часов после разрушительного землетрясения. Об этом сообщает телеканал ТRТ.

Девочку достали спасатели. Со слезами на глазах ее встретил отец. После такого длительного нахождения под завалами ребенок был обессилен, девочку осматривают врачи.