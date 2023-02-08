В Турции спасли из-под завалов ребенка спустя 47 часов после землетрясения

Десятилетнего ребенка спасли в среду из-под завалов в провинции Адыяман на юго-востоке Турции спустя 47 часов после разрушительного землетрясения. Об этом сообщает телеканал ТRТ.
Девочку достали спасатели. Со слезами на глазах ее встретил отец. После такого длительного нахождения под завалами ребенок был обессилен, девочку осматривают врачи.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Согласно последним данным, в Турции погибли более 5,8 тыс. человек.