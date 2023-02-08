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59 минут назад

В Турции спасли из-под завалов десятилетнюю девочку спустя 47 часов после землетрясения

ТАССиещё 5

Десятилетнего ребенка спасли в среду из-под завалов в провинции Адыяман на юго-востоке Турции спустя 47 часов после разрушительного землетрясения. Об этом сообщает телеканал ТRТ.

В Турции спасли из-под завалов ребенка спустя 47 часов после землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Девочку достали спасатели. Со слезами на глазах ее встретил отец. После такого длительного нахождения под завалами ребенок был обессилен, девочку осматривают врачи.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Согласно последним данным, в Турции погибли более 5,8 тыс. человек.

Происшествия,землетрясение,
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