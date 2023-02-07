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47 минут назад

В Херсонской области нашли крупный арсенал танковых снарядов ВСУ

ТАССиещё 1

Полиция Херсонской области обнаружила склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В Херсонской области нашли крупный арсенал танковых снарядов ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД региона.

"Спрятанный склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов и документацией, подтверждающей принадлежность боеприпасов одной из воинских частей ВСУ, обнаружили полицейские. По предварительным данным, арсенал ранее принадлежал одной из военных частей Украины и был вывезен с ее территории после начала спецоперации", - говорится в сообщении.

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