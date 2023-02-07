В Херсонской области нашли крупный арсенал танковых снарядов ВСУ

Полиция Херсонской области обнаружила склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД региона.
"Спрятанный склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов и документацией, подтверждающей принадлежность боеприпасов одной из воинских частей ВСУ, обнаружили полицейские. По предварительным данным, арсенал ранее принадлежал одной из военных частей Украины и был вывезен с ее территории после начала спецоперации", - говорится в сообщении.