В Херсонской области нашли крупный арсенал танковых снарядов ВСУ

"Спрятанный склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов и документацией, подтверждающей принадлежность боеприпасов одной из воинских частей ВСУ, обнаружили полицейские. По предварительным данным, арсенал ранее принадлежал одной из военных частей Украины и был вывезен с ее территории после начала спецоперации", - говорится в сообщении.