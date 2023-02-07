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4 часа назад

Главу столичного предприятия задержали после получения взятки

Lenta.ruиещё 1

В Москве правоохранительные органы задержали директора по развитию бизнеса Центра суперкомпьютерного моделирования Романа Селиванова после получения им взятки в 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Главу столичного предприятия задержали после получения взятки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вторым задержанным является коммерческий директор компании «Цифромед» Леонид Коковин. Силовики взяли их в момент получения денег от гендиректора Московского центра новых технологий телекоммуникаций Сергея Шишмарева, у которого Селиванов и Коковин вымогали десять миллионов рублей после победы его предприятия в тендере на получение госконтракта стоимостью 210 миллионов рублей.

Задержанных подозревают в особо крупном мошенничестве.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 3 апреля первого заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергея Шалыгина, обвиняемого в получении взятки на сумму 500 миллионов рублей.

Происшествия,Сергей Шалыгин,
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