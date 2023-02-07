Землетрясение произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала геофизической службы (КФ ФИЦ) РАН на сайте ведомства.

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Толчки зафиксированы на глубине в 42 километра. Первый из них произошел в 03:36 по местному времени в 251 километре от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда оценивалась в 3,8. Следующее сотрясение такой же силы произошло в 05:37 в 11 километрах от села Никольское.

Самый мощный и последний толчок произошел через час — землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в 06:45. Его эпицентр находится в 189 километрах от Северо-Курильска.

Неизвестно, почувствовали ли жители Курильских островов сотрясения земли. О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.