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22 минуты назад

Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили

Газета.Ru

По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны. Кроме того, в стране образовались огненные смерчи. Об этом сообщает Diario Con Vos.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

В Чили ввели чрезвычайное положение для борьбы с огнем. В страну уже прибыли спасатели из Аргентины, Мексики и Испании, чтобы помочь бороться с чрезвычайными ситуациями, их становится больше в неблагоприятных условиях. Чилийская метеорологическая служба объявила, что на этой неделе жара усилится, 9 февраля в регионе Мауле столбики термометра поднимутся до +37 °C.

Жара в сочетании с сильными порывами ветра, характерными для некоторых предгорных районов Чили, привели к тому, что в нескольких районах были зафиксированы огненные смерчи, пишет издание.

В конце декабря в Чили в городе Винья-дель-Мар по причине крупного пожара сгорели более 500 домов, среди которых несколько жилых многоэтажек. Сообщалось, что в ликвидации возгорания участвовали 11 пожарных бригад, 10 вертолетов и два самолета.

В октябре 2022 года власти чилийского острова Пасхи сообщали, что лесной пожар, который произошел на острове, обжег некоторые из его монументальных резных каменных фигур, известных как моаи.

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