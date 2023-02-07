Землетрясение произошло у Курильских островов

Подземные толчки были зафиксированы в 18:45 по камчатскому времени (9.45 мск). Очаг землетрясения залегал в 189 километрах от Северо-Курильска.

В понедельник утром одно из самых мощных землетрясений последних лет произошло в Турции и Сирии. Магнитуда подземных толчков составила 7,8. В Турции, по последней информации, погибли около трех тысяч человек. Жертвами землетрясения в Сирии стали более 700 человека.