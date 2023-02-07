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22 минуты назад

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Курильских островов

Мир24иещё 1

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у Курильских островов, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло у Курильских островов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подземные толчки были зафиксированы в 18:45 по камчатскому времени (9.45 мск). Очаг землетрясения залегал в 189 километрах от Северо-Курильска.

В понедельник утром одно из самых мощных землетрясений последних лет произошло в Турции и Сирии. Магнитуда подземных толчков составила 7,8. В Турции, по последней информации, погибли около трех тысяч человек. Жертвами землетрясения в Сирии стали более 700 человека.

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