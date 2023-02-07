Крупный пожар продолжается с понедельника, 6 февраля, в порту города Искендерун на юге Турции, огонь охватил несколько сотен контейнеров. Об этом сообщает NTV.

По данным канала, площадь крупного пожара существенно увеличилась.

На появившихся в сети кадрах можно увидеть зону временного складирования контейнеров для морских перевозок.

Там расположены сотни контейнеров, ожидающих транспортировки. Из центра склада в небо поднимались клубы черного дыма, виден огонь, периодически были слышны взрывы.

При этом площадь возгорания может достигать несколько сотен квадратных метров. Сведений о погибших или пострадавших в результате ЧП в порту сейчас нет.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Турции произошел взрыв на газопроводе в провинции Хатай.