Более 50 человек задержали на криминальной сходке в Мытищах

В Мытищах вечером 6 февраля задержали 52 человек во время криминальной сходки в ресторане «Гранада». Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Участники сходки были задержаны уголовным розыском при поддержке спецназа «Гром». В сходке участвовали криминальные авторитеты, у которых изъяли две единицы огнестрельного оружия и пакет с неизвестным порошком.

Всех участников сходки доставили в отдел полиции. Их проверяют на причастность к преступлениям, также проверяется законность их нахождения в России.

Ранее в Новосибирске задержали 62-летнего мужчину, который, как считают в полиции, является криминальным авторитетом, находившемся в федеральном розыске за заказное убийство бизнесмена, которое было совершено 19 лет назад.