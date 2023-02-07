Более 50 человек задержали на криминальной сходке в Мытищах

В Мытищах вечером 6 февраля задержали 52 человек во время криминальной сходки в ресторане «Гранада». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Участники сходки были задержаны уголовным розыском при поддержке спецназа «Гром». В сходке участвовали криминальные авторитеты, у которых изъяли две единицы огнестрельного оружия и пакет с неизвестным порошком.
Всех участников сходки доставили в отдел полиции. Их проверяют на причастность к преступлениям, также проверяется законность их нахождения в России.
Ранее в Новосибирске задержали 62-летнего мужчину, который, как считают в полиции, является криминальным авторитетом, находившемся в федеральном розыске за заказное убийство бизнесмена, которое было совершено 19 лет назад.
По версии следствия, в 2003 году задержанный обратился к лидерам банды из Братска, чтобы они организовали убийство руководителя ООО «Трансстройавтоматика».