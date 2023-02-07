Площадь пожара в порту турецкого Искендеруна значительно увеличилась

Крупный пожар в порту турецкого города Искендерун продолжается, его площадь значительно увеличилась. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV, периодически там гремят взрывы.

В эфире канала показали кадры из зоны временного складирования контейнеров для морских перевозок. Из центра склада поднимается дым, виден огонь. На данный момент площадь возгорания может составлять несколько сотен квадратных метров.

Напомним, что сильный пожар начался после землетрясения 6 февраля. После него один из контейнеров перевернулся и по неизвестным пока причинам загорелся. Сам порт приостановил свою работу.

В ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. Днем произошло повторное землетрясение. Его отголоски ощущались и в других странах — Израиле, Грузии, Армении и Абхазии.