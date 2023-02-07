Московская аптека «зарабатывала» на наркоманах миллионы рублей. Об этом «МВД Медиа» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк . Задержаны директор аптеки, два продавца-фармацевта и охранник

На месте обнаружены восемь килограммов сильнодействующих веществ, банковские карты, более десяти миллионов рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК России («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта»). Двое подозреваемых находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении, а еще двое отправлены под домашний арест.