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28 минут назад

Московская аптека «зарабатывала» на наркоманах миллионы рублей

Мослента

Московская аптека «зарабатывала» на наркоманах миллионы рублей. Об этом «МВД Медиа» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержаны директор аптеки, два продавца-фармацевта и охранник

Московская аптека «зарабатывала» на наркоманах миллионы рублей
Фото: ТАССТАСС

«Сотрудники аптечного пункта на юге Москвы продавали запрещенные к свободному обороту лекарственные препараты без соответствующих рецептов. Основную часть клиентуры составляли наркозависимые лица», — сказала Волк.

На месте обнаружены восемь килограммов сильнодействующих веществ, банковские карты, более десяти миллионов рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК России («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта»). Двое подозреваемых находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении, а еще двое отправлены под домашний арест.

Ранее в Москве мужчина ограбил прохожего после приезда к нему скорой и попал на видео.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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