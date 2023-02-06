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1 час назад

СМИ: на Тайване произошло землетрясение

Илья Родин

В интернете появляются сообщения о землетрясении в столице Тайваня, Тайбэе. Магнитуда достигла 5,1. Об этом пишет «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

В столице Тайваня произошло землетрясение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что подробностей о жертвах и разрушениях пока нет.

Официальные лица страны информацию о ЧП не подтверждают.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр опубликовал информацию, что магнитуда землетрясения на Тайване составила 5,1 балла, сообщает канал «360».

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение. Оно затронуло также соседние страны.

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