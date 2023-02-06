В столице Тайваня произошло землетрясение

В интернете появляются сообщения о землетрясении в столице Тайваня, Тайбэе. Магнитуда достигла 5,1. Об этом пишет «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что подробностей о жертвах и разрушениях пока нет.
Официальные лица страны информацию о ЧП не подтверждают.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр опубликовал информацию, что магнитуда землетрясения на Тайване составила 5,1 балла, сообщает канал «360».
Напомним, что в понедельник, 6 февраля, в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение. Оно затронуло также соседние страны.