В столице Тайваня произошло землетрясение

В интернете появляются сообщения о землетрясении в столице Тайваня, Тайбэе. Магнитуда достигла 5,1. Об этом пишет «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что подробностей о жертвах и разрушениях пока нет.

Официальные лица страны информацию о ЧП не подтверждают.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр опубликовал информацию, что магнитуда землетрясения на Тайване составила 5,1 балла, сообщает канал «360».