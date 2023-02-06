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9 минут назад

Российские спасатели отправились в зоны землетрясения в Турции и Сирии

Елена Прошина

Четыре самолета МЧС России со спасателями аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» на борту отправились в зоны землетрясения в Турции и Сирии с целью оказания помощи в ликвидации его последствий. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Российские спасатели отправились в зоны землетрясения в Турции и Сирии
Фото: 

В МЧС России отметили, что спасатели были отправлены в Турцию и Сирию по прямому поручению президента РФ Владимира Путина. Его выполнением руководил глава министерства Александр Куренков.

В состав, отправленной в Турцию и Сирию группировки, вошли семь кинологических расчетов и свыше ста специалистов по проведению спасательных работ. Также они взяли с собой все необходимое для поиска и спасения пострадавших оборудование. Кроме того в зону землетрясений намерены доставить аэромобильный госпиталь. В нем медицинскую помощь пострадавшим будут оказывать более 40 специалистов МЧС РФ.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в Турции сегодня, 6 февраля. По последним данным, в результате него погибли 1651 человек, пострадали свыше 11 тысяч. Также мощные толчки зафиксировали в Сирии. Там число жертв составило более 530 человек, пострадали почти 1350.

Происшествия,В мире,Александр Куренков,Владимир Путин,МЧС России,
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