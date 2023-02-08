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40 минут назад

В Турции зафиксировали 700 толчков с первого землетрясения в Кахраманмараше

Газета.Ruиещё 11

С момента первого землетрясения в провинции Кахраманмараш в Турции зафиксировали всего 700 подземных толчков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

В Турции зафиксировали 700 толчков с первого землетрясения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Волна землетрясений прокатилась и по соседней Сирии. Информагентство Sana сообщает, что число погибших в стране выросло до 1262, раненых — до 2285.

6 февраля в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7. Затем произошло еще одно землетрясение в центре Эльбистана магнитудой 7,6, а затем, 7 февраля, еще одно — магнитудой 5,6.

Происшествия,Землетрясение,
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