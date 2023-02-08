В Турции зафиксировали 700 толчков с первого землетрясения

С момента первого землетрясения в провинции Кахраманмараш в Турции зафиксировали всего 700 подземных толчков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

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Волна землетрясений прокатилась и по соседней Сирии. Информагентство Sana сообщает, что число погибших в стране выросло до 1262, раненых — до 2285.