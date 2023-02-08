После нескольких землетрясений в Турции число погибших увеличилось до 6234 человек, ранены более 37 тысяч человек. Об этом сообщили турецкие власти.

Ранее Минздрав Турции сообщал о 5 434 погибших и 31 777 пострадавших после землетрясений. 6 февраля в Турции произошло несколько землетрясений.