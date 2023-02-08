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21 минуту назад

Власти Турции сообщили об увеличении числа погибших после землетрясений до 6234

Газета.Ruиещё 36

После нескольких землетрясений в Турции число погибших увеличилось до 6234 человек, ранены более 37 тысяч человек. Об этом сообщили турецкие власти.

Ранее Минздрав Турции сообщал о 5 434 погибших и 31 777 пострадавших после землетрясений. 6 февраля в Турции произошло несколько землетрясений.

По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после первого землетрясения в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш магнитудой 7,7 произошло в общей сложности еще 312 подземных толчков. Новость дополняется.

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