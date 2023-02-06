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30 минут назад

Американку нашли задыхающейся в мешке для трупов после того, как ее сочли мертвой

Газета.Ru

В США пожилая женщина была обнаружена задыхающейся в мешке для трупов после того, как ее сочли мертвой, пишет LADBible.

Американку нашли задыхающейся в мешке для трупов после того, как ее сочли мертвой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как пишут местные СМИ, 66-летняя женщина находилась в хосписе. Во время утреннего обхода медики обнаружили американку лежащей без сознания. Врач проверил ее пульс и сообщил, что она мертва. Позже за ней приехали сотрудники похоронного бюро, которые тоже не увидели у «погибшей» признаков жизни.

Они поместили пенсионерку в мешок для трупов и отправили в морг. Именно там и обнаружили ошибку. Когда патологоанатом вскрыл мешок, он обратил внимание, что женщина дышит. Американку вернули обратно в хоспис, но та умерла через два дня в кругу своей семьи.

В результате инцидента хоспис был оштрафован на $10 тысяч. Представители учреждения добавили, что выводы будут сделаны, но все сотрудники «глубоко заботятся о подопечных».

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