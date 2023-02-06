Американку нашли задыхающейся в мешке для трупов после того, как ее сочли мертвой

В США пожилая женщина была обнаружена задыхающейся в мешке для трупов после того, как ее сочли мертвой, пишет LADBible.
Как пишут местные СМИ, 66-летняя женщина находилась в хосписе. Во время утреннего обхода медики обнаружили американку лежащей без сознания. Врач проверил ее пульс и сообщил, что она мертва. Позже за ней приехали сотрудники похоронного бюро, которые тоже не увидели у «погибшей» признаков жизни.
Они поместили пенсионерку в мешок для трупов и отправили в морг. Именно там и обнаружили ошибку. Когда патологоанатом вскрыл мешок, он обратил внимание, что женщина дышит. Американку вернули обратно в хоспис, но та умерла через два дня в кругу своей семьи.
В результате инцидента хоспис был оштрафован на $10 тысяч. Представители учреждения добавили, что выводы будут сделаны, но все сотрудники «глубоко заботятся о подопечных».