В Сочи рассказали о толчках из-за землетрясения в Турции

В Сочи были зафиксированы отголоски сильного землетрясения в Турции в виде небольших толчков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководитель сейсмологической станции Сочи Елену Карпович.

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По ее словам, сотрясения фиксировались от Сириуса до Центрального района курорта — их сила составляла не более трех баллов. Карпович отметила, что турецкое землетрясение произошло на юго-западе в горах, далеко от Черноморского побережья, из-за чего на Сочи оно не повлияло.

«Афтершоки идут постоянно, по приборам снимаем информацию, в остальном всё в штатном режиме», — подчеркнула она.

Специалист добавила, что на курорте не зафиксировано подземных толчков, однако небольшие землетрясения на фоне молодых и растущих гор Кавказа норма для Сочи.

Напомним, что в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Также толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. Днем произошли повторное землетрясение.