Жители Грузии и Армении ощутили толчки

Землетрясение, которое произошло в Турции, добралось до Израиля, Грузии, Абхазии и Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в Израиле людям пришлось выбегать из зданий на улицы. В Абхазии сообщают о толчках, однако их магнитуда и локализация пока не сообщаются. В Грузии землетрясение ощущалось в Батуми — очевидцы публикуют в сети видео качающихся люстр в квартирах. В Армении сообщается о толчках в Ереване (3 балла) и Гюмри (3-4 балла).

Напомним, что в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Также толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 912 человек погибли, еще 5385 получили ранения. В Сирии жертвами стали 326 жителей, более 1 тысячи пострадали.