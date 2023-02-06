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12 минут назад

Землетрясение добралось до Израиля, Армении, Абхазии и Грузии

Никита Бородкин

Землетрясение, которое произошло в Турции, добралось до Израиля, Грузии, Абхазии и Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Жители Грузии и Армении ощутили толчки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, в Израиле людям пришлось выбегать из зданий на улицы. В Абхазии сообщают о толчках, однако их магнитуда и локализация пока не сообщаются. В Грузии землетрясение ощущалось в Батуми — очевидцы публикуют в сети видео качающихся люстр в квартирах. В Армении сообщается о толчках в Ереване (3 балла) и Гюмри (3-4 балла).

Напомним, что в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Также толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 912 человек погибли, еще 5385 получили ранения. В Сирии жертвами стали 326 жителей, более 1 тысячи пострадали.

Позднее стало известно о новом мощном землетрясении в Турции — оно случилось в центральных регионах страны. Там магнитуда составила 7,7. После него зафиксировали еще один толчок магнитудой 6,0. Кроме того, сообщается о сотрясениях в столице Ливана Бейруте, а также Сирии.

Происшествия,Реджеп Эрдоган,
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