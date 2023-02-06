Новое землетрясение произошло в Сирии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA, толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах.
Магнитуда сотрясений пока неизвестна. О новых разрушениях и пострадавших информации нет.
Новое землетрясение также произошло в Турции — оно случилось в центральных регионах страны. Там магнитуда составила 7,7. После него зафиксировали еще один толчок магнитудой 6,0. Кроме того, сообщается о сотрясениях в столице Ливана Бейруте.
Напомним, что в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Также толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 912 человек погибли, еще 5385 получили ранения. В Сирии жертвами стали 326 жителей, более 1 тысячи пострадали.