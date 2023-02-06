Новое землетрясение произошло в Сирии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA, толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах.

Магнитуда сотрясений пока неизвестна. О новых разрушениях и пострадавших информации нет.

Новое землетрясение также произошло в Турции — оно случилось в центральных регионах страны. Там магнитуда составила 7,7. После него зафиксировали еще один толчок магнитудой 6,0. Кроме того, сообщается о сотрясениях в столице Ливана Бейруте.