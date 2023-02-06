Новое землетрясение произошло в Турции

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о новом землетрясении магнитудой 7,7 в центральной части Турции, передает РИА Новости.

Отмечается, что оно было зафиксировано в 13:24 в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш.

Сначала появилась информация о том, что магнитуда этого толчка была 7,8, однако позднее данные скорректировали.

Также стало известно о подземном толчке магнитудой 5,9 в Турции в 77 км от города Кахраманмараш.

Новые толчки зафиксированы также в Сирии — в Дамаске, Латакии и других провинциях.

В ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш началось землетрясение магнитудой 7,4. Также толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. Сообщалось, что в сирийских провинциях жертвами стали 248 человек, еще 700 получили травмы.