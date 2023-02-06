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38 минут назад

Новое землетрясение произошло в Турции

Лера Букина

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о новом землетрясении магнитудой 7,7 в центральной части Турции, передает РИА Новости.

Отмечается, что оно было зафиксировано в 13:24 в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш.

Сначала появилась информация о том, что магнитуда этого толчка была 7,8, однако позднее данные скорректировали.

Также стало известно о подземном толчке магнитудой 5,9 в Турции в 77 км от города Кахраманмараш.

Новые толчки зафиксированы также в Сирии — в Дамаске, Латакии и других провинциях.

В ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш началось землетрясение магнитудой 7,4. Также толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. Сообщалось, что в сирийских провинциях жертвами стали 248 человек, еще 700 получили травмы.

С заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, 912 человек погибли, 5385 получили травмы. Глава государства сообщил, что в стране обрушились более 2,8 тысяч зданий. Сотрудники экстренных служб смогли спасти почти 2,5 тысячи человек из под завалов. Эрдоган также отметил, что землетрясение стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибшими числились 33 тысяч человек.

Происшествия,Видео,Реджеп Эрдоган,
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