Басманный суд Москвы признал блогера Веронику Белоцерковскую* виновной по делу о распространении фейков о ВС России и приговорил ее к 9 годам колонии заочно. Об этом сообщает РИА Новости.

Блогер живет за пределами России, дело в суде слушалось без ее участия.

«Назначить наказание в виде девяти лет колонии общего режима», - огласила решение судья Елена Ленская.

Помимо тюремного наказания, Белоцерковской* в течение пяти лет после освобождения запрещено администрировать интернет-ресурсы.

При этом назначенный судом адвокат Эльвира Кашигина настаивала на том, что ее подзащитная, которая живет в Европе с 2012 года, совершила преступление «из-за дезинформации, эмоционального напряжения и под влиянием эмоций», а также находясь «в полной дезинформации под давлением зарубежных СМИ». Защита уверяет, что свои посты в соцсетях Белоцерковская* выложила после звонка двоюродной сестры из Одессы, находясь в «очень эмоциональном состоянии».

Дело против Белоцерковской* возбудили в марте 2022 года. Тогда блогер разместила серию постов в социальных сетях с заведомо ложной информацией о бомбардировках ВС РФ родильного дома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче. В ходе рассмотрения дела прокурор попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить подсудимую к девяти годам колонии общего режима, а также запретить ей на пять лет заниматься администрированием сайтов.