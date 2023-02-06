В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
39 минут назад

Блогер Белоцерковская* приговорена к девяти годам колонии

Алиса Селезнёва

Басманный суд Москвы признал блогера Веронику Белоцерковскую* виновной по делу о распространении фейков о ВС России и приговорил ее к 9 годам колонии заочно. Об этом сообщает РИА Новости.

Блогер живет за пределами России, дело в суде слушалось без ее участия.

«Назначить наказание в виде девяти лет колонии общего режима», - огласила решение судья Елена Ленская.

Помимо тюремного наказания, Белоцерковской* в течение пяти лет после освобождения запрещено администрировать интернет-ресурсы.

При этом назначенный судом адвокат Эльвира Кашигина настаивала на том, что ее подзащитная, которая живет в Европе с 2012 года, совершила преступление «из-за дезинформации, эмоционального напряжения и под влиянием эмоций», а также находясь «в полной дезинформации под давлением зарубежных СМИ». Защита уверяет, что свои посты в соцсетях Белоцерковская* выложила после звонка двоюродной сестры из Одессы, находясь в «очень эмоциональном состоянии».

Прокурор потребовал приговорить Белоцерковскую к девяти годам колонии

Дело против Белоцерковской* возбудили в марте 2022 года. Тогда блогер разместила серию постов в социальных сетях с заведомо ложной информацией о бомбардировках ВС РФ родильного дома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче. В ходе рассмотрения дела прокурор попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить подсудимую к девяти годам колонии общего режима, а также запретить ей на пять лет заниматься администрированием сайтов.

*Внесена в список лиц, выполняющих функции иностранного агента в России.

Происшествия,Видео,Елена Ленская,Верховный суд,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители