НАТО мобилизует помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит помощь пострадавшей от землетрясения Турции. Об этом он написал в своем Twitter.
По словам Столтенберга, помощь будет направлена в срочном порядке. В связи с мощным землетрясением генсек НАТО выразил «полную солидарность» с Турцией.
«Я нахожусь в контакте с президентом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, союзники по НАТО сейчас мобилизуют поддержку», — добавил Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с большим количеством жертв мощного землетрясения, произошедшего в Турции в ночь на 6 февраля. Он выразил готовность предоставить Анкаре всю необходимую помощь.
В результате землетрясения в Турции погибли 284 человека, еще 2383 человека получили ранения.