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44 минуты назад

В НАТО заявили, что альянс мобилизует помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Газета.Ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит помощь пострадавшей от землетрясения Турции. Об этом он написал в своем Twitter.

НАТО мобилизует помощь пострадавшей от землетрясения Турции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Столтенберга, помощь будет направлена в срочном порядке. В связи с мощным землетрясением генсек НАТО выразил «полную солидарность» с Турцией.

«Я нахожусь в контакте с президентом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, союзники по НАТО сейчас мобилизуют поддержку», — добавил Столтенберг.

Ранее президент России Владимир Путин направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с большим количеством жертв мощного землетрясения, произошедшего в Турции в ночь на 6 февраля. Он выразил готовность предоставить Анкаре всю необходимую помощь.

В результате землетрясения в Турции погибли 284 человека, еще 2383 человека получили ранения.

Происшествия,Йенс Столтенберг,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,
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