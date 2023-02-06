НАТО мобилизует помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит помощь пострадавшей от землетрясения Турции. Об этом он написал в своем Twitter.

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По словам Столтенберга, помощь будет направлена в срочном порядке. В связи с мощным землетрясением генсек НАТО выразил «полную солидарность» с Турцией.

«Я нахожусь в контакте с президентом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, союзники по НАТО сейчас мобилизуют поддержку», — добавил Столтенберг.

Ранее президент России Владимир Путин направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с большим количеством жертв мощного землетрясения, произошедшего в Турции в ночь на 6 февраля. Он выразил готовность предоставить Анкаре всю необходимую помощь.