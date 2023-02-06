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31 минуту назад

Суд приговорил к девяти годам колонии блогера Белоцерковскую

ТАСС

Басманный суд Москвы в понедельник заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иноагентом), признав ее виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить заочно Белоцерковской наказание в виде девяти лет колонии общего режима", - огласила приговор судья.

Также суд на пять лет запретил ей администрирование интернет-ресурсов.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. Исполнение приговора может начаться после задержания Белоцерковской. Она обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Прокурор потребовал приговорить Белоцерковскую к девяти годам колонии

16 марта прошлого года Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. По данным следствия, на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) она опубликовала несколько записей с дискредитирующими ВС РФ сведениями. В мае ее заочно арестовали по обвинению в совершении двух эпизодов публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Ее имущество в Москве и Петербурге арестовано.

Белоцерковская - автор популярных кулинарных книг, предприниматель, блогер. Является издателем журнала "Собака.ru" и владелицей кулинарной школы на юге Франции.

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