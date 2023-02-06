«Дом шатало»: россиянка рассказала о землетрясении в Турции

Проживающая в турецком Мерсине россиянка Вера рассказала о землетрясении, которое произошло в ночь на понедельник, 6 января. Как сообщает «Газета.Ru», женщина проснулась от того, что в квартире начали качаться кровати.

В момент первых толчков в квартире кроме россиянки находись ее муж и двое детей. Будить никого не пришлось — сперва начало раскачивать мебель, а после и стены в помещении.

«Живем на 8-м этаже, поэтому, может, чувствовалось сильнее. Когда шатало дом, мы сидели в дверных проемах. По времени казалось минуты три», — рассказала она.

Через некоторое время толчки прекратились, а после начались вновь, хоть и не с такой силой. По лестнице семья спустилась в холл здания в первой попавшейся одежде, забрав деньги и документы.

«У нас есть небольшой пустырь у дома, хотели в случае повтора бежать туда. Просидели 40 минут и поднялись домой. Минут 10 назад снова было легкое движение. Собрали сумки», — добавила она.

Другой житель Мерсина Рустем добавил, что в его квартире тряслись люстры, а с гладильной доски упал утюг. Еще одна россиянка Валерия отметила, что сейчас в городе ходит общественный транспорт, а местное население собирается на работу. Вместе с тем занятия в школах отменили.