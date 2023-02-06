Аэропорт в Турции остановил работу из-за разрушения взлетно-посадочной полосы

Из-за поврежденной взлетно-посадочной полосы после землетрясения, аэропорт Хатай в юго-восточной части Турции приостановил работу. Об этом пишет ТАСС.

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Как уточняется, ВПП полностью разрушена. В настоящее время воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции, также задело ряд сирийских провинций. К настоящему моменту известно, что погибло в общей сложности более 500 жителей с обоих сторон. Так, число жертв в Сирии составило более 230 человек, а в Турции – как минимум 280. Еще почти 2400 человек получили ранения различной степени тяжести.

В результате стихийного бедствия в турецкой провинции Хатай произошел мощный взрыв на газопроводе, в результате которого начался пожар. По словам главы сельской администрации в деревне Топбогазы, взрыв произошел на двух разных участках на расстоянии около 3 километров друг от друга.