Российский ребенок перепутал бензин с водой и устроил смертельный пожар

В Бурятии шестилетний ребенок устроил смертельный пожар, потому что перепутал бензин с водой. Об этом стало известно РЕН ТВ.

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По данным телеканала, родители оставили одних дома трех детей и ушли к соседям в баню. Им стало жарко в доме и они решили прогреть в печку — вместо воды шестилетний мальчик плеснул туда бензина.

При пожаре в доме погиб четырехмесячный ребенок, а братья шести и семи лет успели спастись. Спасатели нашли на месте пожара тело младенца, следователи начали проверку и возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.