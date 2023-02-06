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37 минут назад

Российский ребенок перепутал бензин с водой и устроил смертельный пожар

Lenta.ru

В Бурятии шестилетний ребенок устроил смертельный пожар, потому что перепутал бензин с водой. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Российский ребенок перепутал бензин с водой и устроил смертельный пожар
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, родители оставили одних дома трех детей и ушли к соседям в баню. Им стало жарко в доме и они решили прогреть в печку — вместо воды шестилетний мальчик плеснул туда бензина.

При пожаре в доме погиб четырехмесячный ребенок, а братья шести и семи лет успели спастись. Спасатели нашли на месте пожара тело младенца, следователи начали проверку и возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее под Челябинском россиянин чиркнул зажигалкой на автозаправке и поджег свою машину вместе с бензоколонкой. Тогда мужчина быстро достал огнетушитель и самостоятельно потушил пожар.

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